В Ставрополе эвакуировали школу

Учащиеся и преподаватели ставропольской школы №4 успешно эвакуировались во время учебной тревоги, сообщил STAV.AIF.RU очевидец событий.

В ставропольской МБОУ СОШ № 4 имени И. Д. Сургучева проверили систему пожарной безопасности и организовали учебную тревогу. Школьники и преподаватели покинули здание и эвакуировались на безопасное от школы расстояние за считанные минуты.

Эвакуация прошла слаженно и без происшествий, система оповещения сработала нормально.

Проверки пожарной безопасности на этой неделе идут по всему городу. Комиссии побывали на более чем 40 объектах, в числе которых торгово-развлекательные центры, соцучреждения, кинотеатры и гипермаркеты.