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В Ставрополе эвакуировали школу
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В Ставрополе эвакуировали школу 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Учащиеся и преподаватели ставропольской школы №4 успешно эвакуировались во время учебной тревоги, сообщил STAV.AIF.RU очевидец событий.
В ставропольской МБОУ СОШ № 4 имени И. Д. Сургучева проверили систему пожарной безопасности и организовали учебную тревогу. Школьники и преподаватели покинули здание и эвакуировались на безопасное от школы расстояние за считанные минуты.
Эвакуация прошла слаженно и без происшествий, система оповещения сработала нормально.
Проверки пожарной безопасности на этой неделе идут по всему городу. Комиссии побывали на более чем 40 объектах, в числе которых торгово-развлекательные центры, соцучреждения, кинотеатры и гипермаркеты.
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