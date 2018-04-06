Этот страшный ЕГЭ: накануне госэкзамена выпускники делятся своими фобиями

Не успела еще толком отступить зима, а страна уже втянулась в досрочный период ЕГЭ-2018. Многие одиннадцатиклассники содрогаются при одном лишь упоминании о едином государственном экзамене. Но стоит ли на самом деле тратить столько нервов ради того, чтобы в начале лета написать пару экзаменов? Если вы удивитесь, услышав, что ЕГЭ можно пересдавать целых четыре раза, а подготовиться к нему можно за три месяца, то эта статья для вас. Своим опытом делятся те, кто сдали ЕГЭ в прошлом году и готовятся к нему сейчас.

Как придешь, нужно пройти металлодетекторы и сдать все личные вещи. Потом поведут в кабинет и посадят за парту у неприветливой стены, а пересесть нельзя. Сначала нужно прослушать нудный инструктаж, а потом после слов «в ЕГЭ проверяется школьная программа, и если вы хорошо учились в школе, вы сможете написать экзамен» нужно приступать к работе и как можно быстрее — иначе не успеешь, и у тебя отберут бланки. Во время экзамена долго находиться в туалете нельзя — подумают, что списываешь. И лучше не брать с собой носовые платки — потянешься к карману и начнешь что-то доставать — снова подумают, что списываешь. А ведь именно сейчас решается твоя судьба, именно сейчас можно исправить те ошибки, которые потом выльются в недостающие три балла….

Действительно ли выпускники боятся экзаменов, как они готовятся, готовы ли нарушать правила ради высокого результата и действительно ли ЕГЭ определяет дальнейшую судьбу молодых людей, «КВ» рассказали они сами:

Олег, 11-й класс:

— Лично я не боюсь ЕГЭ потому что прорешал много пробников и увидел, что у меня неплохой балл и в этих экзаменах нет ничего сложного, хотя мне и есть над чем работать. Первые полгода я ходил на курсы, но там было довольно сложно, я многого не понимал и решил уйти. Нас хорошо готовят в школе. С сентября мы еще немного занимались по программе, но сейчас готовимся к экзамену по тестам. Списывать я определенно не буду, чтобы не рисковать. А если не хватит баллов для поступления на бюджет — пойду на другой факультет, где хватит.

— Честно говоря, целый год в 11-м классе я почти ничего не делал — даже в школу ходил редко. На литературе, которую мне нужно было сдавать, был раз пятнадцать за год, потому что работал и занимался своими проектами. А примерно за три месяца до экзамена начал заниматься с репетитором. Сдал ЕГЭ в районе 80 баллов. Конечно, если бы я готовился с начала года, то сдал бы выше, но у меня были другие цели и приоритеты. В итоге учусь на коммерции, но ЕГЭ не стал бы пересдавать. ЕГЭ — не самое главное в жизни и точно не показатель знаний.

Анастасия, 1-й курс МПГУ:

— Экзаменов я очень сильно боялась, хотя и понимала, что хорошо готова. Пользоваться шпорами не хотела — боялась, что меня поймают. И поэтому приходилось все заучивать. Правда, в конечном счете, я получила не те баллы, на которые рассчитывала. Но родители мне помогли, и сейчас я учусь в первом педагогическом, куда и хотела поступить. Ну а нынешним одиннадцатиклассникам я бы посоветовала не прогуливать уроки, больше заниматься и прорешивать много тестов.

Динара, 1-й курс ВШЭ:

— Я начала готовиться к ЕГЭ с 10-го класса. В нашей гимназии в конце 9-го класса нужно было поступить на спецкурсы: это два предмета, которые ты собираешься изучать углубленно, чтобы потом сдавать экзамены. И я ходила на английский и литературу плюс активно готовилась на разных сайтах. Страшно было только на экзамене по литературе: получилось так, что я не успела хорошо подготовиться и мне было плохо первые полчаса — было жарко, потом мандраж. Ну и в результате плохо написала. Я решила пересдавать экзамены в этом году, потому что хочу поступить на бюджетное место. Самый плохой результат был по английскому. Надеюсь, в этом году я его напишу лучше. Ну а если что, еще раз в следующем году попробую — ведь ЕГЭ можно четыре раза пересдавать. Иногда страх помогает мне лучше сдать экзамены, только главное, чтобы это не доходило до сумасшествия. Шпоры у нас писали многие. А лично я на все экзамены я готовила небольшие блокнотики с темами, которые я плохо знала. Правда, на английском я не смогла подсмотреть, а на русском мне ничего не пригодилось. Но это не так важно: психологически мне так легче на экзамене.

СПРАВКА «КВ»

Досрочный период ЕГЭ-2018 начался 21 марта. Его участниками стали более 40 тыс. человек, включая около 2 тыс. выпускников текущего года. Основная часть являются выпускниками предыдущих лет, сдающими ЕГЭ повторно или впервые. Самыми популярными оказались ЕГЭ по русскому языку (обязательный предмет), обществознание, профильная математика и история. Кроме того, среди предметов-лидеров выбора учащихся также есть биология и физика. Многие были обеспокоены кибербезопасностью экзамена и утечками материалов в Интернет, как это часто было в предыдущие годы. Однако, как заявил заместитель замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев , преподаватели получают сейчас задания не на бумажных бланках, как прежде, а на диске и распечатывают задания в присутствии экзаменуемых, что, по его словам, полностью исключает утечку данных. Кроме того, охват аудиторий с онлайн-видеонаблюдением во время досрочного периода ЕГЭ покрывает все пункты проведения экзамена (ППЭ). В этом году изменения в КИМах (контрольно-измерительных материалах) будут незначительными, заверили в Рособрнадзоре: скорректированы лишь отдельные формулировки. Не изменились и минимальные баллы ЕГЭ, требующиеся для получения аттестата.

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