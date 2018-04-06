Педагоги воскресной школы Конькова провели мастер-класс по изготовлению пасхальных украшений

В нем приняли участие ребята из школы № 17.

Не за горами великий праздник Светлого Христова Воскресения, который в этом году пройдет 8 апреля. С этим днем у православных христиан связано множество традиций. Одна из них — изготовление пасхальных украшений. В преддверии Пасхи педагоги воскресной школы Храма священномученника Василия протоирея московского в Конькове провели мастер-класс для четвероклассников здания школы по адресу: ул. Введенского, 27А.

Из бумаги и обычной полиэтиленовой пленки ребята сделали уникальные закладки для книг и красивые настенные украшения, которые подарят друзьям.