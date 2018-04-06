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Призеры конкурса исследовательских и проектных работ получили 10 дополнительных баллов при сдаче ЕГЭ
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Призеры конкурса исследовательских и проектных работ получили 10 дополнительных баллов при сдаче ЕГЭ 

Управа района Коньково 2 часа назад
Фото: Управа района Коньково
Ученики школы № 1273 Николай К. и Иван М., под руководством М. Б. Солянкина заняли в конкурсе второе место за проект интерактивной игрушки для кошек LaserCat.
Ребята очень счастливы и получили массу позитивных эмоций. Помимо того, что теперь в копилке участников команды +10 баллов к ЕГЭ при поступлении в Мосполитех, им еще вручили сертификаты на бесплатное прохождение курсов Инженерной Школы Мосполитеха, а также сертификат на бесплатный курс обучения в компании «Коптер-Экспресс». А еще участники команды школы № 1273 внесены в Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности и рекомендованы к участию в проектной смене «Большие Вызовы» этого года в «Сириусе». Награждение прошло в Московском Политехническом университете.
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