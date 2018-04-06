Студенты из Текстильщиков приняли участие в Московском экономическом форуме 

Преподаватели и студенты МЭИ, который расположен в районе Текстильщики, приняли участие в Московском экономическом форуме «Россия и мир: образ будущего». Форум проходил в Российской академии наук. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вуза.
«Преподавателям и студентам Московского экономического института удалось пообщаться в ходе форума с российским журналистом, публицистом, телеведущим, участником и многократным победителем интеллектуальных телеигр Анатолием Вассерманом», — сказано в сообщении пресс-службы.
Напомним, что МЭИ расположен по адресу улица Артюхиной, дом 6, корпус 1. (мю)