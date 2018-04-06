Минобрнауки оставит в новом законе о науке раздел об инновационной деятельности

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Раздел об инновационной деятельности останется в новом законе о науке, разработку которого ведет Минобрнауки , сообщил в пятницу в Госдуме на круглом столе «Правовое обеспечение организации прикладных исследований и разработок» и. о. директора департамента науки и технологий ведомства Магомед Минцаев.

Ранее звучали предложения разработать в России отдельный закон об инновационной деятельности.

"Работа над документом ведется, и даже вчера там вносились корректировки… По последним данным, инновационная деятельность осталась в документе", — сказал Минцаев.

Госдумы. Он добавил, что в сейчас отрабатываются последние замечания, поступающие от Российской академии наук . В ближайшие дни, по данным Минцаева, новая редакция закона о науке будет разослана всем заинтересованным ведомствам, организациям, в том числе и в профильные комитеты Совета Федерации

На круглом столе обсуждаются актуальные вопросы законодательного обеспечения прикладных исследований и разработок в различных секторах экономики и меры государственной поддержки научно-технологического развития страны.

Федеральный закон «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ» должен заменить действующий базовый закон «О науке и государственной научно-технической политике». Разработчиком законопроекта является Министерство образования и науки РФ. Первоначальный вариант документа вызвал бурную дискуссию среди ученых, которые назвали закон сырым. В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом мнения всех заинтересованных сторон.