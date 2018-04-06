Захарова рассказала, как школьники будут изучать механизмы раздельного сбора мусора

Знания о механизмах раздельного сбора и правильной утилизации мусора необходимо знать жителям всех возрастов, а школьники в Подмосковье с 1 сентября начнут изучать вопросы раздельного сбора на специальных занятиях, сообщила журналистам в пятницу министр образования Московской области Марина Захарова

«Губернатор во время заседания правительства сказал о том, чтобы мы предусмотрели обучение учащихся по вопросам раздельного сбора мусора. Сегодня действительно такая программа готовится, в подготовке этой программы, которая будет проходить во внеурочное время и классные часы, задействованы и министерство экологии, и министерство образования , и депутаты Московской областной думы, и общественные организации, которые занимаются экологическими воспитанием и образованием», — сказала Захарова.

Она добавила, что такая программа с 1 сентября в Московской области начнет действовать. Она добавила, что в первую очередь на занятиях будет рассказано о том, какой опыт в других странах имеется по сбору раздельного мусора, какие практики и наработки сегодня используются.

«Будет говориться о том, почему и как нужно правильно складировать и разделять мусор. Это большая программа, которая касается вопросов воспитания. Если мы будем говорить о том, что наши дети в школах, детских садах и системе высшего образования будут готовы к тому, чтобы мусор собирать раздельно, но, помимо того, что его собрать нужно раздельно, его нужно складировать и утилизировать тоже отдельно», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что необходимо промышленности и министерству жилищно-коммунального хозяйства быть готовыми к тому, что новая образовательная программа заработает. Также необходимы правильная утилизация мусора и правильно выбранные технологии, о чем будет рассказано обучающимся, но и взрослое население региона и страны должно иметь представление, где и как утилизация должна происходить.

«Что касается ОБЖ, с 1 по 4 класс — это занятия, которые проводятся в рамках такого предмета, как окружающий мир. А с 5 по 11 класс — это 1 час в неделю, 35 часов в учебный год — это учебная программа, которая предусмотрена. Есть учебники с 5 по 11 класс, которые либо утверждены, либо рекомендованы, входят в состав федерального перечня учебников. Ввести дополнительный учебник невозможно, все учебники должны пройти экспертизу, находиться в федеральном перечне и быть рекомендованными к тому, чтобы по ним заниматься», — уточнила Захарова.