Будущие медики Преображенки покажут себя на Московском городском соревновании «Первая помощь»

Ученики медицинского класса из школы №1080 «Экополис» изучают профессию не только в теории, но и на практике.

Такие соревнования проходят в Москве в первый раз. Участвуют в них ученики 8-х — 11-х классов. Как отмечает президент региональной общественной организации «Клуб учителей ОБЖ» Николай Антонов , конкурс поможет ребятам, которые интересуются медициной, показать, как они умеют оказывать неотложную помощь пациентам.

В конкурсе участвуют ученики медицинского класса из школы №1080 «Экополис». Конкурс «Первая помощь» еще не вышел на финальный рубеж. Сейчас ребята активно готовятся и посещают практические занятия, которые организует Московский центр качества образования. Десятиклассники из нашего района уже прошли практикум по анатомии и подробно изучили дыхательную систему человека, а ученики восьмого и десятого медицинских классов побывали на мастер-классе по десмургии — то есть изучили технику наложения шин и повязок. Эта дисциплина требует серьезной подготовки и усиленных тренировок.

Впереди у ребят финал конкурса — он запланирован на 15 и 16 мая. Каждый участник покажет, как он умеет оказывать первую помощь. Для этого ребята будут выполнять ситуационные задания по высвобождению верхних дыхательных путей, сердечно-легочной реанимации, транспортировке раненых.