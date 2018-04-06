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Минобрнауки Подмосковья попросит Минкультуры региона пересмотреть время каникул в детских школах искусств
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Минобрнауки Подмосковья попросит Минкультуры региона пересмотреть время каникул в детских школах искусств 

Агентство «Москва» 1 час назад
Министерство образования Московской области обратится в министерство культуры региона с просьбой пересмотреть график каникул в школах искусств для того, чтобы они совпадали с каникулами в общеобразовательных школах. Об этом журналистам сообщила министр образования Московской области Марина Захарова.
«Что касается каникулярного времени, мы напишем от себя в министерство культуры, чтобы они рассмотрели возможность всем детским школам искусств, которые находятся в муниципальных образованиях, чтобы они по возможности пересмотрели график свой каникулярный. Письмо от себя с такой просьбой мы им напишем», — сообщила М. Захарова.
По словам министра, этот пересмотр необходим для того, чтобы каникулы в общеобразовательных школах и школах искусств совпадали.
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