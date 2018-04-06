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Медведев: более 150 эндаумент-фондов успешно работают в России
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Медведев: более 150 эндаумент-фондов успешно работают в России 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Более 150 некоммерческих целевых фондов, занимающихся финансированием проектов в области науки, образования и культуры, работают в России, подчеркнул премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в приветствии участникам и гостям международного форума «Эндаументы 2018». Телеграмма размещена в пятницу на сайте правительства
"Сейчас в нашей стране уже успешно работает более 150 таких некоммерческих организаций. Яркий пример этому — эндаумент-фонды МГИМО, Сколтеха, Санкт-Петербургского государственного университета, Эрмитажа, «Петергофа», Российского академического молодежного театра", — говорится в телеграмме.
Благодаря эндаументам молодые ученые и талантливые студенты получают финансовую помощь для проведения исследований, а театры, музеи и медицинские учреждения могут воплощать новые проекты и программы, отметил Медведев.
Международный форум «Эндаументы-2018», посвященный вопросам создания и развития фондов целевых капиталов для некоммерческих организаций, прежде всего в области науки, культуры, образования, здравоохранения проводится Благотворительным фондом Владимира Потанина и Московской школой управления Сколково. В мероприятии участвуют ведущие российские и зарубежные специалисты в области целевых капиталов, представители органов власти, бизнеса и управляющих компаний.
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