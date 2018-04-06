Медведев: более 150 эндаумент-фондов успешно работают в России

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Более 150 некоммерческих целевых фондов, занимающихся финансированием проектов в области науки, образования и культуры, работают в России , подчеркнул премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в приветствии участникам и гостям международного форума «Эндаументы 2018». Телеграмма размещена в пятницу на сайте правительства

"Сейчас в нашей стране уже успешно работает более 150 таких некоммерческих организаций. Яркий пример этому — эндаумент-фонды МГИМО , Сколтеха, Санкт-Петербургского государственного университета, Эрмитажа , «Петергофа», Российского академического молодежного театра", — говорится в телеграмме.

Благодаря эндаументам молодые ученые и талантливые студенты получают финансовую помощь для проведения исследований, а театры, музеи и медицинские учреждения могут воплощать новые проекты и программы, отметил Медведев.