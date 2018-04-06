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Южноуральцев приглашают пройти исторический тест ко дню Победы
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Южноуральцев приглашают пройти исторический тест ко дню Победы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В преддверии дня Победы молодежный парламент при государственной думе в третий раз проведет международную акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны». Южноуральцы смогут проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны 21 апреля. Об этом «АиФ— Челябинск» сообщили в министерстве образования и науки Челябинской области.
Уже известно, что тест будет состоять из 30 вопросов в двух вариантах. Для написания ответов даётся пол часа. Через час после окончания тестирования, участники смогут узнать свои результаты.
«Участником может стать любой желающий. Тестирование будет проходить на специально организованных площадках в вузах, музеях, школах, библиотеках, а также в режиме онлайн на сайте проекта «Каждый день горжусь Россией», пояснили в региональном Минобре.
Новшеством этого года стало то, что вопросы для теста мог придумать любой желающий. Правильность предложенных вопросов проверили профессиональные историки. Лучшие вопросы включили в тест.
Регистрация площадок будет осуществляться с 1 по 15 апреля.
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