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Рособрнадзор лишил лицензий еще два вуза
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Рособрнадзор лишил лицензий еще два вуза 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Рособрнадзор лишил образовательной лицензии два вуза и приостановил действие лицензии одного высшего учебного заведения, сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам проверок, проведенных с 30 марта по 6 апреля, Арбитражный суд решил, что необходимо прекратить действие лицензии Нижегородского филиала Университета Российского инновационного образования и Института экономики. Они обязаны прекратить образовательную деятельность.
Действие лицензии Первого московского юридического института на осуществление образовательной деятельности приостановлено. В связи с этим вуз должен обеспечить перевод студентов с их письменного согласия в другие вузы на программы подготовки по аналогичным направлениям, имеющие госаккредитацию. При этом должны быть сохранены все условия обучения: форма, курс и стоимость.
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