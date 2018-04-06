Рособрнадзор лишил лицензий еще два вуза

Рособрнадзор лишил образовательной лицензии два вуза и приостановил действие лицензии одного высшего учебного заведения, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверок, проведенных с 30 марта по 6 апреля, Арбитражный суд решил, что необходимо прекратить действие лицензии Нижегородского филиала Университета Российского инновационного образования и Института экономики. Они обязаны прекратить образовательную деятельность.

Действие лицензии Первого московского юридического института на осуществление образовательной деятельности приостановлено. В связи с этим вуз должен обеспечить перевод студентов с их письменного согласия в другие вузы на программы подготовки по аналогичным направлениям, имеющие госаккредитацию. При этом должны быть сохранены все условия обучения: форма, курс и стоимость.