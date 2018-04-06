В библиотеке на улице Степана Супруна проведут занятия по развитию речи

Подготовить детей к школе помогут в библиотеке № 32, расположенной на улице Степана Супруна. В субботу, 7 апреля, здесь стартует курс занятий по развитию речи для старших дошколят. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Юлия Захаренкова.

— Развитие речи — одно из направлений программы психологической подготовки шестилетних детей к школе, необходимое для успешного усвоения ими учебного материала. Этой теме посвящено четыре занятия, каждое из которых включает в себя развивающие игры, беседы, тестирование, выполнение заданий, — поделилась Захаренкова.

Адрес библиотеки: ул. Степана Супруна, д. 12, корп. 3. (мю)