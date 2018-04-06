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В библиотеке на улице Степана Супруна проведут занятия по развитию речи
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В библиотеке на улице Степана Супруна проведут занятия по развитию речи 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Подготовить детей к школе помогут в библиотеке № 32, расположенной на улице Степана Супруна. В субботу, 7 апреля, здесь стартует курс занятий по развитию речи для старших дошколят. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Юлия Захаренкова.
— Развитие речи — одно из направлений программы психологической подготовки шестилетних детей к школе, необходимое для успешного усвоения ими учебного материала. Этой теме посвящено четыре занятия, каждое из которых включает в себя развивающие игры, беседы, тестирование, выполнение заданий, — поделилась Захаренкова.
Занятия проведет педагог-психолог Марина Соколова. Начало в 12.00.
Адрес библиотеки: ул. Степана Супруна, д. 12, корп. 3. (мю)
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