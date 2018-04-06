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Роспотребнадзор забрал лицензию у двух российских вузов
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Роспотребнадзор забрал лицензию у двух российских вузов 

360tv.ru 2 часа назад
Два частных российских вуза лишились лицензии. Еще один приостановил деятельность на основании проверок. Об этом в пятницу сообщила пресс‐служба Роспотребнадзора, передает "Интерфакс".
Рособрнадзором прекращено действие лицензии — нижегородского филиала «Университета Российского инновационного образования» и Института экономики. Приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности в Первом московском юридическом институте
— Роспотребнадзор.
Лицензию на право ведения образовательной деятельности выдает высшему учебному заведению Роспотребнадзор. Она является подтверждением его права на реализацию образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз прекращает свою деятельность.
Если лицензию приостановили или аннулировали, учредитель вуза должен организовать перевод учащихся в другие университеты по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения.
В январе текущего года Роспотребнадзор приостановил действие лицензии Московской академии экономики и права. О причинах такой меры ведомство не рассказало.
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