Роспотребнадзор забрал лицензию у двух российских вузов

Два частных российских вуза лишились лицензии. Еще один приостановил деятельность на основании проверок. Об этом в пятницу сообщила пресс‐служба Роспотребнадзора , передает "Интерфакс"

Рособрнадзором прекращено действие лицензии — нижегородского филиала «Университета Российского инновационного образования» и Института экономики. Приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности в Первом московском юридическом институте

— Роспотребнадзор.

Лицензию на право ведения образовательной деятельности выдает высшему учебному заведению Роспотребнадзор. Она является подтверждением его права на реализацию образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз прекращает свою деятельность.

Если лицензию приостановили или аннулировали, учредитель вуза должен организовать перевод учащихся в другие университеты по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения.

В январе текущего года Роспотребнадзор приостановил действие лицензии Московской академии экономики и права. О причинах такой меры ведомство не рассказало.