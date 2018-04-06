Лицензию Первого московского юридического института приостановили

Рособрнадзор также прекратил действие лицензии нижегородского филиала АНО ВО «Университет Российского инновационного образования» и АНО ВО «Институт экономики».

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила действие лицензии Первого московского юридического института по итогам проведенных проверок.

— Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности ЧОУ ВО «Первый московский юридический институт», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что служба также прекратила действие лицензии нижегородского филиала АНО ВО «Университет Российского инновационного образования» и АНО ВО «Институт экономики» на основании решения Арбитражного суда.

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