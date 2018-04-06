Учитель истории Денис Звонарев: «Сегодня ребята стали более самодостаточными и менее эмоциональными»

Выдающиеся люди вещают едко в принципе, а уж об истории кто только не съехидничал. Писатель и философ барон Шарль де Монтескье, например, утверждал: «История — ряд выдуманных событий по поводу действительно совершившихся».

— Послушайте, Денис, но как писали документы, нынче хранящиеся в архивах, которые вы изучаете? — дискутирую с Д. Звонаревым, около семи лет назад получившим диплом исторического факультета Российского университета дружбы народов . — Звал князь писаря: «Садись, Ферапонт, пиши — собрал я дружину и разбил ворога в пух и прах. — Князь-батюшка, а ведь было иначе. — Что, мне перечить? На кол захотел? — Что ты, батюшка, молчу-молчу. — То-то, смотри, больно языкастый стал! Пиши…».

— Конечно, но ведь даже тот, кто сказал: «Сядь и пиши» — это правитель, обладающий масштабным видением проблемы — у него источников информации больше, — отвечает Денис. — Он думает так, как излагает. Археологический памятник — вот это факт. Но и до истоков все же добраться можно. И лично меня это очень привлекает.

— Хорошо, но вот факт достоверный: Зеленоград — город, где физики, программисты — это уже цивилизация, что ли. Почему вы здесь стали учителем истории, причем в одной из лучших в стране физико-математических школ?

— Цивилизация не может быть однобокой, согласитесь. К тому же у историков — бездна знаний, а история меняется всегда.

Правда, Денис Звонарев, поступив на истфак в РУДН, вовсе не думал, что пойдет в школу. Но как и в любом вузе, там были практики: в архиве, археологической экспедиции и в школе. Там, увидав тридцать пар горящих любопытством глазенок шестиклассников, 20-летний парень понял: «Пожалуй, это мое».

Выложись — зацепи ребят: тогда ты учитель

Выдающийся русский историк Василий Ключевский убеждал: «Без знания истории мы должны признать себя случайными, не знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем, как и к чему должны стремиться». Кто хочет быть случайным? 26-летний Денис Звонарев «стучится» к будущим изобретателям, коллегам умных роботов, рассказывая отрокам XXI века о биографии человечества.

— Не достучишься до них сейчас — потом поздно будет. Если есть умный искусственный интеллект — к чему стремиться человеку? Открывай рот и получай, что машины дают. У преподавателей истории сегодня, когда цивилизация переживает очередной переходный период, особая миссия: рассказать, как было, чтобы подрастающие умники увидели, как стало и что ИМ с этим делать дальше.

В Зеленограде четырехлетнего Дениса привезли родители-стоматологи.

— Нет, врачом я быть не хотел. Кстати, мы изучали историю семьи, составили династийное дерево, уже смогли добраться до середины XIX века. В нашей семье оказались и казанские князья, и помещики, и крестьяне. Двоюродный дед, возможно, в какое-то время был главным архитектором Москвы . Другой — одним из прокуроров на Нюрнбергском процессе.

Денис считает себя удачливым человеком. Во-первых, потому что учился в школе №1151, которую пестовал директор Игорь Агапов.

— Игорь Геннадьевич создал в школе поразительную атмосферу. Он встречал ребят улыбкой, он говорил: мы вам рады.

Окончив вуз, по семейным обстоятельствам молодой педагог первые два года работал в школе одного из городов Тверской области

— И все-таки: приходит парень в класс, а там его поджидает… 25 хулиганов, которым история какая-то вовсе не нужна.

— А можно иначе смотреть на вещи: я захожу в класс и вижу любопытное подрастающее племя. Я должен их зацепить, вызвать у ребят живой интерес, а не рассуждать об их равнодушии.

Другой вопрос, что уже тогда молодой педагог понял, сколь мощная система образования действует в Москве. В школе, где он начал свою карьеру преподавателя, учителя были в дефиците, часто предметы вели непрофильные специалисты, что для столицы немыслимо. Однако за эти первые два года Д. Звонарев убедился: выбор сделан правильно. Ему до сих пор бывшие ученики присылают в Зеленоград письма, а это дорогого стоит.

Вот так история

Три года назад Денис вернулся в Зеленоград и… оказалось, что в школах города просто нет вакансий. Что делать? И вдруг позвонили из 1557-го лицея (тогда школа именовалась лицеем).

–Я удачливый человек, — повторяет молодой историк, — в такую школу попал!

— Да, я преподаю историю в 5-7 классах физико-математической школы. Но простите, я же детей обучаю, а не роботов. Талантливый человек будет прикладывать свои способности в разных сферах. Кроме того, кто убедит ребят в абсолютной необходимости знания истории? Родители и учителя. Кстати, у школяров, особенно, 10-13-летних, полностью отсутствует зашоренность. Они порой выдают поразительные идеи. Начинаю проверять — а ведь малыш во многом прав. Они не хотят ничего принимать на веру и не слишком подчиняются авторитетам, выдают собственные алгоритмы решения проблем. Не понимают — будут спорить, доказывать правильность своих выводов.

В шестом классе, скажем, Денис рассказывал о периоде, когда русские князья дробили свои владения, чтобы каждый из отпрысков стал правителем своего княжества. В результате начинались местечковые войны. «А что, князья не могли иметь меньше детей?» — предлагали современные юные прагматики.

Сейчас, конечно, резко меняется система преподавания — она становится интерактивной. Проект «Московская электронная школа» позволил иллюстрировать исторические факты совсем иначе.

Кстати, и наша беседа получилась не такой, как задумывалась поначалу — не слишком личной, что ли. Мы общались с Денисом и все время повторяли: изменилось, меняется, будет меняться. Денис Звонарев, до недавнего времени председатель совета молодых учителей столицы, еще совсем молод. Конечно, в его планах — со временем стать директором школы. Полгода назад он женился, и супруга-студентка уже составила их совместный бизнес-план. Я все время допытывался: у тебя самого еще все впереди, что же ты думаешь о еще более молодых и как их в наш электронный век не оставить равнодушными. Похоже, Денис нам кое-что неплохо объяснил. Учитель он явно хороший.

Владимир Ратманский