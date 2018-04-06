Экс-мэр Ярошук: Когда ушел, стал меньше ругаться матом

Как передает «Национальная служба новостей», «аморальное поведение» все чаще становится причиной увольнения учителей. Так, ранее были уволены два учителя за «стриптиз» во время урока и приставание к ученицам школы.

Эксперты во время пресс-конференции ответят на несколько вопросов: «Почему понятие „аморальное поведение“ стало основной причиной для увольнения педагога?», «Как трактовать „аморальный поступок“, чтобы защищать права граждан, а не нарушать их?», «Как учителю физкультуры помочь ученице забраться на канат и не стать уволенным?», «Как поправить блузку и не быть обвинённым в стриптизе?», «Как отличить аморальное поведение, от интересов администрации школы?».

Мероприятие состоится в 15:00 по адресу: Москва улица Народного Ополчения, дом 39, корпус 2.