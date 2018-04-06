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Экс-мэр Ярошук: Когда ушел, стал меньше ругаться матом
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Экс-мэр Ярошук: Когда ушел, стал меньше ругаться матом 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Как передает «Национальная служба новостей», «аморальное поведение» все чаще становится причиной увольнения учителей. Так, ранее были уволены два учителя за «стриптиз» во время урока и приставание к ученицам школы.
Эксперты во время пресс-конференции ответят на несколько вопросов: «Почему понятие „аморальное поведение“ стало основной причиной для увольнения педагога?», «Как трактовать „аморальный поступок“, чтобы защищать права граждан, а не нарушать их?», «Как учителю физкультуры помочь ученице забраться на канат и не стать уволенным?», «Как поправить блузку и не быть обвинённым в стриптизе?», «Как отличить аморальное поведение, от интересов администрации школы?».
Мероприятие состоится в 15:00 по адресу: Москва улица Народного Ополчения, дом 39, корпус 2.
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