Ещё
Итоги преподавательской олимпиады по информатике подвели в Департаменте образования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Итоги преподавательской олимпиады по информатике подвели в Департаменте образования 

Управа района Якиманка 55 минут назад
Фото: Москва центр
Представители Департамента образования города Москвы 5 апреля провели пресс-конференцию, на которой подвели итоги олимпиады для столичных педагогов «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка».
На мероприятии выступили руководитель Департамента образования Исаак Калина, директор Московского центра технологической модернизации образования Александр Добряков, первый вице-президент по издательской деятельности «Управляющая компания „Просвещение“» Виктория Копылова и начальник управления Департамента информационных технологий города Москвы, руководитель проекта «Московская электронная школа» Игорь Григорьев.
Александр Добряков сказал вступительную речь, во время которой представил видеоролик. В нем рассказали об участниках олимпиады и ее этапах. В первом туре выступил 361 педагог по информатике из 222 образовательных учреждений столицы. Из них только 50 человек прошли во второй этап. Он состоялся 24 марта и был посвящен теме «Робототехника». В ходе второго тура отобрали еще 30 преподавателей, которые посоревновались в третьем этапе 31 марта. По его итогам определили десять победителей и призеров.
После видеоролика Александр Добряков снова взял слово.
— Сегодня определились победители конкурса. Предлагаю им и еще десяти лауреатам и в дальнейшем распространять свой опыт и нести идеи информатики в массы, — поздравил педагогов Александр Добряков.
Виктория Копылова рассказала о поддержке преподавателей.
— Мы выступили как спонсоры. Данный конкурс является уникальным. Вы, победители и участники олимпиады, действительно являетесь людьми, которые могут показать себя, — отметила Виктория Копылова.
После нее выступил Игорь Григорьев.
— Я могу сказать, что наши эксперты оценивали проекты строго. Очень высокими оказались уровень работ и их актуальность. У меня вызвало сожаление то, что у меня не было таких преподавателей. Как мне кажется, IT-сфера сейчас в хороших руках. Спасибо организаторам и участникам за работу которую, они делают, — поблагодарил конкурсантов Игорь Григорьев.
В заключение мероприятия состоялось награждение десяти победителей олимпиады, которым вручили гранты Московской электронной школы. Участники, занявшие места с первого по двадцатое, отправятся на образовательную стажировку благодаря предложению, которое поступило от Исаака Калины.
Управа района Якиманка: последние новости
Школа № 1799 объявила о сборе макулатуры Московские школьники получили больше половины дипломов на Всероссийской олимпиаде по праву Лекция по математике пройдет в Университете МИСиС
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост76
Поплавская сорвала шоу на НТВ101
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ172
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая260
В Москву придет аномальное потепление17
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение