Итоги преподавательской олимпиады по информатике подвели в Департаменте образования

Представители Департамента образования города Москвы 5 апреля провели пресс-конференцию, на которой подвели итоги олимпиады для столичных педагогов «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка».

Александр Добряков сказал вступительную речь, во время которой представил видеоролик. В нем рассказали об участниках олимпиады и ее этапах. В первом туре выступил 361 педагог по информатике из 222 образовательных учреждений столицы. Из них только 50 человек прошли во второй этап. Он состоялся 24 марта и был посвящен теме «Робототехника». В ходе второго тура отобрали еще 30 преподавателей, которые посоревновались в третьем этапе 31 марта. По его итогам определили десять победителей и призеров.

После видеоролика Александр Добряков снова взял слово.

— Сегодня определились победители конкурса. Предлагаю им и еще десяти лауреатам и в дальнейшем распространять свой опыт и нести идеи информатики в массы, — поздравил педагогов Александр Добряков.

Виктория Копылова рассказала о поддержке преподавателей.

— Мы выступили как спонсоры. Данный конкурс является уникальным. Вы, победители и участники олимпиады, действительно являетесь людьми, которые могут показать себя, — отметила Виктория Копылова.

После нее выступил Игорь Григорьев.

— Я могу сказать, что наши эксперты оценивали проекты строго. Очень высокими оказались уровень работ и их актуальность. У меня вызвало сожаление то, что у меня не было таких преподавателей. Как мне кажется, IT-сфера сейчас в хороших руках. Спасибо организаторам и участникам за работу которую, они делают, — поблагодарил конкурсантов Игорь Григорьев.

В заключение мероприятия состоялось награждение десяти победителей олимпиады, которым вручили гранты Московской электронной школы. Участники, занявшие места с первого по двадцатое, отправятся на образовательную стажировку благодаря предложению, которое поступило от Исаака Калины.