Девятиклассники Ростова сдадут ОГЭ в три этапа

— Для девятиклассников ОГЭ — это не только возможность оценить свои знания, первое серьезное испытание, заканчивающееся получением аттестата об основном высшем образовании. Это ещё и первый серьёзный выбор: продолжить обучение в школе или пойти получать профессию в учреждения СПО, — отметила Виктория Ченышова.

В 2017-2018 учебном году учащимся 9-х классов для того, чтобы получить допуск к государственной итоговой аттестации (ГИА), необходимо будет успешно пройти устное собеседование по русскому. Экзамен пройдет 13 и 16 апреля, в режиме апробации, его результаты никак не повлияют на допуск или недопуск школьников к сдаче ГИА.

Как пояснила начальник городского Управления образования пояснила, что итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку навыков спонтанной речи — на подготовку участнику будет даваться около минуты. Собеседование выпускники будут проходить в своих школах. Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет».