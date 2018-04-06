Ещё
Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух вузов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух вузов 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рособрнадзор по результатам проверок прекратил действие лицензий двух вузов, ещё в одном действие лицензии приостановил. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Первого московского юридического института. На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии нижегородского филиала Университета российского инновационного образования и Института экономики", — говорится в сообщении.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).
ТАСС: последние новости
Власти Москвы пересмотрят график школьных каникул Московских учителей информатики наградили поездкой в Кремниевую долину Центр стратегических разработок и ВШЭ предложили 12 проектов для развития образования в РФ
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая164
Россиянам посоветовали отказаться от доллара257
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова57
«Новичок» оказался родом из-под Саратова168
США отказались дружить с РФ369
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
00:34
США анонсировали новые санкции
В мире Конфликты
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение