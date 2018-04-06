Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух вузов

Рособрнадзор по результатам проверок прекратил действие лицензий двух вузов, ещё в одном действие лицензии приостановил. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Первого московского юридического института. На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии нижегородского филиала Университета российского инновационного образования и Института экономики", — говорится в сообщении.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).