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Рособрнадзор лишил лицензии два вуза
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Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух вузов 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Рособрнадзор по результатам проверок прекратил действие лицензий двух вузов, ещё в одном действие лицензии приостановил. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Первого московского юридического института. На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии нижегородского филиала Университета российского инновационного образования и Института экономики", — говорится в сообщении.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).
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