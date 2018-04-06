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Участие в областном фестивале волонтерских отрядов «Дорогою добра» приняли 15 команд
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Участие в областном фестивале волонтерских отрядов «Дорогою добра» приняли 15 команд 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
5 апреля в Ярославле волонтерские отряды собрались на XIII областной фестиваль «Дорогою добра». Среди участников — команды из 15 образовательных организаций Ярославля, Рыбинска, Большесельского, Рыбинского, Угличского, Ростовского, Гаврилов-Ямского, Любимского, Ярославского и Некрасовского районов.
— Здесь собрались ребята, объединенные общим желанием — помогать людям, — сказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. — Они работают в разных направлениях: поддерживают пожилых и больных жителей региона, защищают природу. У нас даже есть ребята, которые в госпитале, где лечатся ветераны войны, организуют концерты. Волонтерские отряды сегодня существуют в школах, в учреждениях дополнительного образования. Они всегда очень активно участвовали в общественной жизни, и то, что сейчас объявлен Год волонтера, для них очень значимо.
Году добровольца (волонтера) также посвящена стартовавшая 5 апреля в Новосибирске всероссийская акция «100 баллов для Победы», к которой присоединилась и Ярославская область. Четвертый год в рамках акции выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся со старшеклассниками своим опытом и секретами успешной подготовки к экзаменам.
— Я сдавала три экзамена: информатику, математику и русский. В сумме набрала 263 балла, 100 из которых — на русском, — рассказала студентка математического факультета ЯрГУ имени Демидова Ксения Фисенко. — После того как я увидела свои ошибки, поняла, что баллов могло быть намного больше. Самое главное — внимательно читать задания, правильно распределять время для подготовки и обязательно чередовать занятия с отдыхом.
В рамках фестиваля волонтерские вожатские отряды представляли свои программы отдыха и оздоровления детей. Также состоялось награждение по итогам конкурса «Юный доброволец» — его победителями стали самые активные участники регионального отделения Российского движения школьников.
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