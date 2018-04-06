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Сегодня ВКонтакте выпускников научат «химичить» на ЕГЭ
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Сегодня ВКонтакте выпускников научат «химичить» на ЕГЭ 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 6 апреля, выпускников проконсультируют по вопросам ЕГЭ по химии.
Занятие пройдет в рамках цикла онлайн-консультаций по подготовке к единому государственному экзамену. Его проведет учитель химии высшей квалификационной категории, старший эксперт предметной комиссии по проверке ЕГЭ по химии по городу Москве, Почётный работник образования Москвы, учитель химии московской школы №1028 Анна Костромина.
Она расскажет, на что обратить внимание при выполнении заданий по составлению окислительно-восстановительных реакций и написании уравнений в ионном виде. Какие нюансы надо учесть при решении цепочек превращений с участием органических веществ и при решении расчётных задач. Что необходимо помнить и знать, чтобы успешно справиться с заданием по «мысленному эксперименту».
Трансляция пройдет с 16:00 до 17:00 по московскому времени на странице официального сообщества Минобрнауки РФ в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/ege.
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