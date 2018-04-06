В Башкирии утверждён размер студенческих стипендий

Башкирии утвердили размер стипендий студентов и аспирантов. Документ опубликован 6 апреля на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Согласно документу, академическая стипендия для студентов средних специальных учебных заведений составила 620 рублей в месяц, для студентов вузов— 1 541 рубль. Государственная социальная стипендия для аналогичных категорий студентов составила 930 и 2 312 рублей, соответственно.

Аспирантам и ассистентам-стажерам будут выплачивать от 2 875 до 6 900 рублей.