Ещё
В Башкирии утверждён размер студенческих стипендий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии утверждён размер студенческих стипендий 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Башкирии утвердили размер стипендий студентов и аспирантов. Документ опубликован 6 апреля на официальном интернет-портале правовой информации республики.
Согласно документу, академическая стипендия для студентов средних специальных учебных заведений составила 620 рублей в месяц, для студентов вузов— 1 541 рубль. Государственная социальная стипендия для аналогичных категорий студентов составила 930 и 2 312 рублей, соответственно.
Аспирантам и ассистентам-стажерам будут выплачивать от 2 875 до 6 900 рублей.
АиФ-Уфа: последние новости
Лучшим учителем Башкирии стала Ms Emma Куда в Уфе привезут Благодатный огонь из Иерусалима? Квартал вокруг старейшей церкви Уфы планируется застроить высотками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая174
Россиянам посоветовали отказаться от доллара259
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова58
«Новичок» оказался родом из-под Саратова169
США отказались дружить с РФ371
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
00:34
США анонсировали новые санкции
В мире Конфликты
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение