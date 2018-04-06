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Девятиклассники Ямала отрепетируют экзамен
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Девятиклассники Ямала отрепетируют экзамен 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Сегодня, 6 апреля, около шести тысяч девятиклассников со всего округа напишут региональную диагностическую работу по математике.
Процедура эта максимально приближена к тем условиям, в которых проходит государственная итоговая аттестация.
В пресс-службе департамента образования сообщили, что диагностическую работу проводят, чтобы помочь ребятам определить, насколько они усвоили образовательную программу по предмету. Это поможет выпускникам понять, что их ждет на настоящем экзамене, меньше волноваться и полностью сосредоточатся на выполнении заданий.
На выполнение работы школьникам отведено 3 часа 55 минут. Столько же времени выделяется на написание работы по математике на ГИА.
Контрольные измерительные материалы по математике предоставлены федеральным институтом педагогических измерений. Работы будут оцениваться по набранным баллам, затем их переведут в отметки по пятибалльной шкале.
Результаты пробных экзаменов станут известны 20 апреля. Обрабатывать бланки ответов будут автоматизировано в Региональном центре обработки информации.
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