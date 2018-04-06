В Заозерном построят школу на 1500 мест

В Заозерном появится новая школа. Вопросы, связанные с проектированием нового образовательного учреждения, обсудили на совещании у первого заместителя руководителя администрации города Андрея Жижина

— Как отмечалось, в последние годы Заозерный микрорайон активно расширяется и заселяется. Это перспективный микрорайон, где в основном живут молодые семьи с маленькими детьми. Поэтому вопрос строительства еще одной школы в микрорайоне, где проживает треть всего населения Кургана, очень актуален. Новое образовательное учреждение позволит снизить нагрузку на действующие школы, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Здание новой школы будет построено по технологии сборно-монолитного каркаса. В ней будет 60 классов, и она рассчитана на 1500 мест. Работы по проектированию должны быть завершены до конца текущего года.

В Заозерном проживают более 100 тысяч курганцев. Сейчас на территории района располагаются 6 общеобразовательных школ и одна гимназия.