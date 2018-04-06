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Учеников без скелетов оставила завхоз школы
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Учеников без скелетов оставила завхоз школы 

Все новости Новосибирской области 48 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В Куйбышеве Новосибирской области суд вынес приговор 45-летней завхозу местной средней школы, которая обвинялась в мошенничестве с использованием своего служебного положения.
«В начале 2016 года заведующая хозяйством школы сообщила индивидуальному предпринимателю, которой была должна крупную сумму, что может частично рассчитаться деньгами, перечисленными ей в качестве оплаты за поставку товаров для нужд школы, — говорит представитель СУ СКР по области Дмитрий Чечулин. — Завхозу выдали деньги на покупку глобусов, микроскопов, моделей скелета человека, аптечек индивидуальной защиты, компасов и другого. Всего на сумму более 130 тыс. рублей».
Бизнесвумен согласилась, и таким образом право на имущество школы перешло ей. Судом Куйбышевского района Людмила С. была признана виновной. Приговор — один год условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
К сожалению, школьные завхозы не всегда чисты на руку. В феврале на незаконные поборы в школе Новосибирска пожаловались родители учеников. Доводы были подтверждены результатами проверок департамента образования мэрии.
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