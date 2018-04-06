Учеников без скелетов оставила завхоз школы

Куйбышеве Новосибирской области суд вынес приговор 45-летней завхозу местной средней школы, которая обвинялась в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

«В начале 2016 года заведующая хозяйством школы сообщила индивидуальному предпринимателю, которой была должна крупную сумму, что может частично рассчитаться деньгами, перечисленными ей в качестве оплаты за поставку товаров для нужд школы, — говорит представитель СУ СКР по области Дмитрий Чечулин . — Завхозу выдали деньги на покупку глобусов, микроскопов, моделей скелета человека, аптечек индивидуальной защиты, компасов и другого. Всего на сумму более 130 тыс. рублей».

Бизнесвумен согласилась, и таким образом право на имущество школы перешло ей. Судом Куйбышевского района Людмила С. была признана виновной. Приговор — один год условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.