В Уфе без воды останутся три детсада и две школы

В домах двух районов республиканской столицы отключат воду для проведения ремонтных работ.

В Орджоникидзевском районе под отключение попадут жилые дома на:

Блюхера, 23, 27, 29, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46/1, 48 и 50;

бульвар Славы, 9 и 11;

проспект Октября, 127/1.

Также без холодной и горячей воды останутся детский сад № 173 и 227, школа № 116 и здание на проспекте Октября, 129/3.

— На водопроводе будут менять запорную арматуру. Холодной и горячей воды не будет с 11:00 до 19:00, — сообщили в «Уфаводоканал».

Все объекты указаны на карте отключений: