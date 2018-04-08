В Уфе без воды останутся три детсада и две школы 

В домах двух районов республиканской столицы отключат воду для проведения ремонтных работ.
В Орджоникидзевском районе под отключение попадут жилые дома на:
Блюхера, 23, 27, 29, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46/1, 48 и 50;
бульвар Славы, 9 и 11;
проспект Октября, 127/1.
Также без холодной и горячей воды останутся детский сад № 173 и 227, школа № 116 и здание на проспекте Октября, 129/3.
— На водопроводе будут менять запорную арматуру. Холодной и горячей воды не будет с 11:00 до 19:00, — сообщили в «Уфаводоканал».
В Орктябрьском районе без холодного водоснабжения с 14:00 до 22:00 останутся школа № 88, детский сад № 322, церковь Иисуса Христа Святых последних дней, региональная Российская академия наук и предприятие «Управление административными зданиями».
Все объекты указаны на карте отключений: