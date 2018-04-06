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Омским педагогам напомнили правила электробезопасности
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Омским педагогам напомнили правила электробезопасности 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В филиале ПАО «МРСК Сибири» (компания под управлением «Россетей») — «Омскэнерго» прошла встреча с представителями школ, детских оздоровительных лагерей и центров дополнительного образования. Во время мероприятия специалисты обсудили организацию качественного и надёжного электроснабжения образовательных учреждений, соблюдение мер электробезопасности, выполнение требований к приборам учёта, подготовку к паводковому и пожароопасному периоду, действия в случае перерывов в электроснабжении.
Специалисты филиала «Омскэнерго» и представители министерства образования Омской области ответили на все вопросы, которые возникали у участников встречи в процессе обсуждения. Одна из участниц встречи — начальник хозяйственного отдела адаптивной школы-интерната № 16 Людмила Нарыжная — рассказала, что подобные общественные встречи с энергетиками, проводимые в форме диалога, помогают эффективно организовывать работу учебного заведения.
«Я приезжаю на эти мероприятия каждый год, — пояснила она. — Дело в том, что на территории нашей школы находится комплектная трансформаторная подстанция, рядом проходит линия электропередач, и мы заинтересованы в том, чтобы эти объекты содержались в надлежащем порядке. И здесь без помощи «Омскэнерго» мы бы не справились. А ведь это вопрос безопасности детей. Нам подробно рассказывают о правилах электробезопасности и требованиях к содержанию энергообъектов, дают рекомендации и отвечают на вопросы. Это не только помогает на практике, но и очень удобно».
Отметим, что подобные встречи сотрудники филиала «Омскэнерго» организуют ежегодно. Специалисты также проводят уроки по электробезопасности для школьников региона. Основная задача — совместно с учителями и родителями научить детей и подростков правилам обращения с бытовыми электроприборами, сформировать у них навыки правильного поведения вблизи энергообъектов.
На помним, что в управлении взаимодействия с клиентами «Омскэнерго» готовы ответить на вопросы представителей учебных заведений по телефону 355-473. Здесь же можно подать заявку на организацию занятий по электробезопасности.
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