В АлтГТУ им. И. И. Ползунова пройдет ярмарка профессий для школьников

7 апреля в Алтайском государственном техническом университете им. И. И. Ползунова пройдет профориентационная ярмарка «Строим будущее Алтая» для учащихся 10 классов школ города Барнаула . Для них в вузе подготовили специальные мероприятия.

Старшеклассников ждут увлекательные мастер-классы, тренинги и экскурсии по лабораториям факультетов специальных технологий, энергетического факультета, факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта, института биотехнологии, пищевой и химической инженерии. Презентации профессий проведут преподаватели и студенты АлтГТУ. В ярмарке планируют принять участие более 400 школьников из 28 школ, лицеев и гимназий г. Барнаула.

Как отмечают на факультете довузовской подготовки АлтГТУ, школы направляют заявки с тем, чтобы познакомить учащихся с направлениями подготовки инженерного профиля.

Начало в 10.00 в актовом зале АлтГТУ (2 этаж главного корпуса, пр. Ленина, 46).