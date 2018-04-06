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В АлтГТУ им. И. И. Ползунова пройдет ярмарка профессий для школьников
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В АлтГТУ им. И. И. Ползунова пройдет ярмарка профессий для школьников 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
7 апреля в Алтайском государственном техническом университете им. И. И. Ползунова пройдет профориентационная ярмарка «Строим будущее Алтая» для учащихся 10 классов школ города Барнаула. Для них в вузе подготовили специальные мероприятия.
Старшеклассников ждут увлекательные мастер-классы, тренинги и экскурсии по лабораториям факультетов специальных технологий, энергетического факультета, факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта, института биотехнологии, пищевой и химической инженерии. Презентации профессий проведут преподаватели и студенты АлтГТУ. В ярмарке планируют принять участие более 400 школьников из 28 школ, лицеев и гимназий г. Барнаула.
Как отмечают на факультете довузовской подготовки АлтГТУ, школы направляют заявки с тем, чтобы познакомить учащихся с направлениями подготовки инженерного профиля.
Начало в 10.00 в актовом зале АлтГТУ (2 этаж главного корпуса, пр. Ленина, 46).
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