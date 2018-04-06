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Спортивный зал прокопьевской школы закрыли из-за грибка
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Спортивный зал прокопьевской школы закрыли из-за грибка 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Спортзал средней школы №63 в Прокопьевске закрыли на 90 суток.
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в школе №63 прошла проверка. В результате были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических правил.
В частности, в спортивном зале потолки и стены поражены грибком, на поверхности потолка и стен трещины. Это не позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Также в полу есть щели, нормы искусственной освещенности не соответствуют требованиям.
Школу привлекли к административной ответственности, назначив наказание в виде приостановки эксплуатации спортивного зала сроком на 90 суток.
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