Спортивный зал прокопьевской школы закрыли из-за грибка

Спортзал средней школы №63 в Прокопьевске закрыли на 90 суток.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в школе №63 прошла проверка. В результате были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

В частности, в спортивном зале потолки и стены поражены грибком, на поверхности потолка и стен трещины. Это не позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Также в полу есть щели, нормы искусственной освещенности не соответствуют требованиям.

Школу привлекли к административной ответственности, назначив наказание в виде приостановки эксплуатации спортивного зала сроком на 90 суток.