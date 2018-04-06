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В Петропавловске-Камчатском из-за погодных условий отменили занятия в школах
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В Петропавловске-Камчатском из-за погодных условий отменили занятия в школах 

RT на русском 32 минуты назад
В школах Петропавловска-Камчатского из-за неблагоприятных погодных условий отменены школьные занятия, об этом сообщили в администрации города.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями 6 апреля занятия первой смены во всех классах в школах Петропавловска-Камчатского отменены. Детские сады продолжают работать в обычном режиме», — говорится в сообщении.
Там отметили, что решение об отмене занятий во второй смене будет приниматься позже.
В январе «ПолитЭксперт» сообщал, что Управление образования Красноярского края решило освободить от занятий школьников в случае, если температура воздуха опустится ниже -35 °C.
RT на русском: последние новости
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