В Петропавловске-Камчатском из-за погодных условий отменили занятия в школах

В школах Петропавловска-Камчатского из-за неблагоприятных погодных условий отменены школьные занятия, об этом сообщили в администрации города.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями 6 апреля занятия первой смены во всех классах в школах Петропавловска-Камчатского отменены. Детские сады продолжают работать в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Там отметили, что решение об отмене занятий во второй смене будет приниматься позже.