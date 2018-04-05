Школьники из Куркина стали призерами проектно-исследовательской конференции «Территория познания» 

Ученики школы №1298 «Профиль Куркино» достойно представили район и Северо-Западный округ на Открытой проектно-исследовательской конференции обучающихся школ города Москвы «Территория познания».
— Задача конференции — содействие в развитии интеллектуального потенциала учащихся и выработке навыков самостоятельной работы, носящей исследовательский или проектный характер, — рассказали в администрации школы. Призерами стали несколько младших школьников из района Куркино. Ученик 1 «Б» класса Федор Федоров победил в номинации «За практическое применение данной работы», Виталий Сикачев, ученик 3 «Г» класса — победитель в номинации «За глубину знаний автора в избранной области исследования». Первоклассница Вероника Терехова признана лучшей в номинации «За актуальность исследования». Милана Вакулова, которая учится в 1 «Б» классе, стали призером интеллектуальных соревнований.