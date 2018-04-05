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Победители олимпиады для учителей информатики посетят Кремниевую долину
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Победители олимпиады для учителей информатики посетят Кремниевую долину 

РИА Новости 18 минут назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Десять победителей московской олимпиады для учителей информатики «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» смогут поехать в образовательный тур в Кремниевую долину в США, сообщила журналистам вице-президент по издательской деятельности ГК «Просвещение» Виктория Копылова.
"Мы, с одной стороны, поддерживаем вас и даём образовательный тур тем десяти, кто вышел в финал и стал победителем… Мы надеемся, что у нас все получится, (и победители поедут — ред.) в Кремниевую долину", — рассказала Копылова.
Она отметила, что участники олимпиады обладают уникальными идеями образовательных проектов, которые должны появиться в школах.
"С другой стороны, мы приглашаем вас прийти к нам и поделиться идеями, действительно принять участие в тех проектах, которые у вас созрели в ходе работы", — сказала она.
Олимпиада «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» стартовала 26 декабря 2017 года. Третьего-четвертого марта состоялся первый тур олимпиады для учителей информатики московских школ, а 24 марта прошёл второй тур, который проводился в формате хакатон и был посвящён робототехнике. По итогам третьего финального тура были определены 10 победителей, которым будет предоставлена возможность стать экспертом в Московском центре технологической модернизации образования.
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