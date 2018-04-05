Быть в тренде: качество образования зависит не только от миллиардов бюджета

Проект реформы системы образования содержит важные пункты, но насколько запрашиваемое финансирование поможет этим реформам в действительности, сказать сложно. Такое мнение высказала директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС , доктор экономических наук Татьяна Клячко.

«Система образования — тот мостик, который должен обеспечить не только российской экономике, но и всему обществу уверенный переход в цифровую эпоху… Но сегодня система образования не формирует компетенций цифровой экономики, не использует возможности цифровых технологий», — говорится в документе.

Среди предложенных решений — поддержка раннего развития детей, модернизация инфраструктуры в школах, поддержка талантов, превращение вузов в центры инноваций, стимулирование развития науки, обновление методов школьного образования. Система образования нуждается в серьезном финансировании, и здесь разработчики проекта видят три варианта — на уровне 4,8% ВВП к 2024 году, на уровне 4,4% ВВП и 4% ВВП. Последний вариант — инерционный и он «категорически неприемлем».

Дело не только в деньгах

Большая часть этих проектов уже реализуется, на это выделены несколько меньшие деньги, чем прописано в документе, говорит Татьяна Клячко.

"Насколько увеличение финансирования увеличит реализацию того, что уже есть, даст ли это системный эффект — не знаю, хочу надеяться. Но я бы посоветовала коллегам этот эффект предусмотреть — что их идеи дадут всей системе образования. Качество человеческого капитала в России довольно высокое. По мнению авторов документа, оно не капитализируется. И вот вопрос — в какую экономику мы должны встроить эту улучшенную систему образования, чтобы человеческий капитал стал капитализироваться", — сказала эксперт.

Быть на острие

Если идти по самим проектам — да, раннее развитие ребенка надо поддерживать для того, чтобы дети, подходя к школе, не были неуспешными уже на ранних стадиях обучения. Да, школу нужно развивать и развитие цифровой среды может этому помочь.

"Правда, насколько мы сможем обеспечить такую цифровизацию школ, у меня большие сомнения, особенно за пределами крупных городов. И дело не только в деньгах, но и в тех практиках, которые в этих школах применяются", — заметила Клячко.

Эксперт прокомментировала и пункт, связанный с повышением квалификации учителей, указав, что важна не частота переподготовки, а получение учителями актуальной информации. «Мир меняется так быстро, что нужно подстраивать квалификацию учителей под текущие моменты», — сказала Татьяна Клячко.