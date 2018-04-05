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Американцы расскажут орловцам о доступной среде
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Американцы расскажут орловцам о доступной среде 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Завтра, 6 апреля, в фундаментальной библиотеке ОГУ при участии реготделения партии «Единая Россия» начинает работу V Международная научно-практическая конференция.
В ней примут участие специалисты московских вузов, а также университета штата Мичиган (США). Предусмотрена работа семи тематических секций и рассмотрение вопросов психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, в том числе детей и студентов с ограниченными возможностями здоровья. Обсудят современные подходы к инклюзивному образованию и необходимость раннего сопровождения лиц с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями. 7 апреля состоится подведение итогов работы конференции, сообщает пресс-служба «ЕР».
В 2017 году в Орловской области получали образование 1625 детей-инвалидов, из которых 1247 человек в школах, 378 — на дому, 145 детей-инвалидов — на базе ресурсного центра дистанционного образования. По словам руководителя профильного департамента Татьяны Шевцовой, для развития инклюзивного образования сегодня важно не только решить организационно-методические и материально-технические вопросы, но и необходимо подготовить самих педагогов, учащихся и родителей к процессу совместного обучения детей, имеющих разные возможности. Важно понять и принять ребенка таким, какой он есть, а также воспитать у сверстников терпимое и уважительное отношение к детям с ОВЗ.
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