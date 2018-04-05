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Ученики школы хореографии Наро‑Фоминского округа стали лауреатами международного конкурса
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Ученики школы хореографии Наро‑Фоминского округа стали лауреатами международного конкурса 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Двенадцать учеников хореографической школы имени Ирины Зайцевой из подмосковного Наро-Фоминского городского округа стали лауреатами международного конкурса художественного творчества в сфере музыкально-компьютерных технологий и мультимедиапроектов «Классика и современность», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
В марте в России прошел заочный тур пятого международного конкурса художественного творчества в сфере музыкально-компьютерных технологий, мультимедиапроектов, электронных и печатных учебных пособий, печатных работ и музыкальных композиций «Классика и современность», в котором приняли участие ученики выпускного класса хореографической школы имени Ирины Зайцевой.
«Ученики хореографической школы выбрали темы мультимедиапроектов, которые были связаны с итоговым экзаменом по теоретическому предмету «Беседы о хореографическом искусстве». Преподаватель выпускного класса Алла Ильина, участвуя в этом конкурсе инновационных технологий, выбрала номинацию «Электронное учебное пособие», — отмечается в материале.
Целью конкурса является развитие мотивации и профессиональных интересов детей, а также преподавателей образовательных учреждений в сфере современных музыкально-компьютерных технологий и мультимедиа, развитие их творческих способностей, художественного вкуса, расширение кругозора учащихся.
Участниками конкурса могли быть учащиеся, выпускники, преподаватели образовательных учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ, а также студенты и преподаватели средних специальных и высших учебных заведений всех стран.
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