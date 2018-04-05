Квалификацию нижегородских будущих педагогов поднимали профессора из Гонконга 

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В Мининском университете прошел курс повышения квалификации от профессоров Университета образования Гонконга

Как сообщает сайт НГПУ им. К. Минина, возглавил делегацию Ло Син Кай, профессор, вице-президент университета, декан факультета магистерских и аспирантских программ. По словам ректора НГПУ им. К. Минина Александра Федорова, вуз продолжает политику поиска и представления своим сотрудникам лучших мировых практик.

Как сообщил Ло Син Кай, сотрудничество с Мининским университетом развивается плодотворно: на ежегодную международную летнюю школу для ученых, на которую приезжают гости со всего мира, в этом году выделено 230 мест, но китайская сторона отдельно пригласила дополнительно до 10 человек от Мининского университета.

Образовательная часть встречи включала в себя серию семинаров на темы «Роль английского языка в неанглоязычных сообществах» и «Стратегии обучения английскому языку как посредника в общении». Участникам было представлено 18 стратегий по развитию навыков академического говорения и письма, а также преподавания английского языка для специальных целей. По окончании курса участники получили сертификаты Университета образования Гонконга.

Стороны также договорились, что в ближайшее время будет разработана совместная программа магистратуры на английском языке, в рамках которой студенты будут обучаться в обоих университетах. Кроме того, Мининский университет выберет кандидатуру для обучения и получения научной степени PhD в Университете образования Гонконга в рамках гранта правительства Гонконга. При этом принимающая сторона берет на себя расходы, включая размещение и стипендию в размере 2500 долларов.