Эксперт: при составлении электронных учебников мало внимания уделяют практическим занятиям

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Большинство электронных учебников в России содержат в основном теоретическую информацию, что является проблемой для полноценного обучения. Такое мнение высказал в четверг директор Центра цифровых изданий корпорации «Российский учебник» Андрей Ковалев в ходе конференции «Цифра: инвестиции в педагога».

"При трансформации печатного учебника в электронный необходимо учитывать все три его неотъемлемые составляющие — теория, практика и методика. Сегодня большинство учебников концентрируются на теории, и это большая проблема", — сказал эксперт.

По его словам, только качественная трансформация каждой из трех составляющих учебника позволит организовать полноценный образовательный процесс с использованием электронного учебника.

Ковалев также отметил, что учет принципов формирования учебника позволит максимально использовать три главных свойства электронного учебника — интерактивность (онлайн— инструменты, мультимедийные материалы, сбор статистики), адаптивность (добавление собственных материалов в обучение) и индивидуальность (объем знаний, время изучения, количество заданий).

Корпорация «Российский учебник» создана в 2017 году, в нее входят издательства «Дрофа», «Вентана-Граф», «Астрель», компания по оснащению школ современным оборудованием «Дрофа — новая школа», цифровая образовательная платформа LECTA. Издательства корпорации выпускают более 42% всех учебников и учебно-методической литературы для школы.