Депутат Народного Собрания Дагестана Магомед Курбанов провел встречу со студентами Казанского университета 

Депутат Народного Собрания Дагестана Магомед Курбанов провел встречу со студентами Казанского университетаДепутат Народного Собрания Республики Дагестан, заместитель председателя комитета по образованию, науки, культуре, делам молодежи, спорту и туризму НС РД Магомед Курбанов провел встречу со студентами Казанского федерального университета.
Студенты задавали депутату вопросы, актуальные для их возраста: какой из навыков, полученных в вузе больше всего пригодился в профессиональной деятельности и каким образом должна происходить преемственность поколений и обновление кадров в общественных студенческих организациях и объединениях?
«Команда — вот главная составляющая успеха в работе любой организации и сфере деятельности. Именно опыт работы в профсоюзной организации, начиная с первого курса, помогли мне достичь немалых высот», — ответил Курбанов.
Прозвучал вопрос о создании реального молодежного кадрового резерва, не формального, приведя в пример комсомол, где из рядового активиста участники становились руководителями организации, что позволяло им работать на государственных должностях. В самом Татарстане есть следующие проекты для реализации молодежного кадрового резерва: «Кадровый резерв», «Вверх» и другие. Однако, во многих регионах страны, по словам студентов, молодежный кадровый резерв скорее надежда, чем возможность.
Депутат согласился, что направление необходимо развивать и совместно с общественными объединениями искать новые пути формирования кадрового резерва среди молодежи.
«Не останавливайтесь на достигнутом. Всегда идите к своей цели и достигайте ее. Получайте знания, умейте выстраивать хорошие взаимоотношения. Вы молодые и перспективные, у вас все впереди, а главное, что в Казанском федеральном университете созданы все условия для развития», — заключил Курбанов.
Фото: students.kpfu.ru