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Депутат Народного Собрания Дагестана Магомед Курбанов провел встречу со студентами Казанского университета
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Депутат Народного Собрания Дагестана Магомед Курбанов провел встречу со студентами Казанского университета 

Mirmol.ru 57 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Депутат Народного Собрания Дагестана Магомед Курбанов провел встречу со студентами Казанского университетаДепутат Народного Собрания Республики Дагестан, заместитель председателя комитета по образованию, науки, культуре, делам молодежи, спорту и туризму НС РД Магомед Курбанов провел встречу со студентами Казанского федерального университета.
Студенты задавали депутату вопросы, актуальные для их возраста: какой из навыков, полученных в вузе больше всего пригодился в профессиональной деятельности и каким образом должна происходить преемственность поколений и обновление кадров в общественных студенческих организациях и объединениях?
«Команда — вот главная составляющая успеха в работе любой организации и сфере деятельности. Именно опыт работы в профсоюзной организации, начиная с первого курса, помогли мне достичь немалых высот», — ответил Курбанов.
Прозвучал вопрос о создании реального молодежного кадрового резерва, не формального, приведя в пример комсомол, где из рядового активиста участники становились руководителями организации, что позволяло им работать на государственных должностях. В самом Татарстане есть следующие проекты для реализации молодежного кадрового резерва: «Кадровый резерв», «Вверх» и другие. Однако, во многих регионах страны, по словам студентов, молодежный кадровый резерв скорее надежда, чем возможность.
Депутат согласился, что направление необходимо развивать и совместно с общественными объединениями искать новые пути формирования кадрового резерва среди молодежи.
«Не останавливайтесь на достигнутом. Всегда идите к своей цели и достигайте ее. Получайте знания, умейте выстраивать хорошие взаимоотношения. Вы молодые и перспективные, у вас все впереди, а главное, что в Казанском федеральном университете созданы все условия для развития», — заключил Курбанов.
Фото: students.kpfu.ru
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