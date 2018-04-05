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Молодым сельским учителям хотят выдавать гранты в 1 млн рублей
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Молодым сельским учителям хотят выдавать гранты в 1 млн рублей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Учредить гранты в размере одного миллиона рублей для молодых учителей, которые согласятся работать в сельской местности, предложили участники парламентских слушаний в Совете Федерации.
«Правительству РФ следует рассмотреть вопрос об учреждении грантов в сумме одного миллиона рублей выпускникам педагогических вузов, изъявившим желание работать в сельской местности», — говорится в проекте рекомендаций по итогам слушаний.
О необходимости разработки специальной федеральной программы «Сельский учитель», по аналогии с программой «Земский доктор», в ходе дискуссии говорил первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Фёдоров. Необходимость её создания подтвердила и замминистра образования и науки Татьяна Синюгина.
Участники парламентских слушаний рекомендовали кабмину продлить до 2020 года централизованную поставку в регионы школьных автобусов для организации перевозки детей к месту обучения и обратно за счёт федеральных средств.
В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» предлагается рассмотреть возможность строительства в сёлах социокультурных образовательных комплексов.
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