Власти Саранска начали учить английский язык к ЧМ-2018

Чиновники Саранска в течение двух месяцев будут проходить курсы повышения квалификации. Для них была разработана спецпрограмма «Английский язык: подготовка к ЧМ-2018», сообщается на сайте госуниверситета республики.

Обучение пройдет на базе факультета дополнительного образования Мордовского госуниверситета имени Огарева.

Кстати, слушателями спецпрограммы стали те, чья работа на ЧМ связана с международными вопросами. Основная цель занятий — обучение деловому английскому. Обучение закончится непосредственно перед мундиалем.

Фото: mrsu.ru