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Власти Саранска начали учить английский язык к ЧМ-2018
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Власти Саранска начали учить английский язык к ЧМ-2018 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Чиновники Саранска в течение двух месяцев будут проходить курсы повышения квалификации. Для них была разработана спецпрограмма «Английский язык: подготовка к ЧМ-2018», сообщается на сайте госуниверситета республики.
Обучение пройдет на базе факультета дополнительного образования Мордовского госуниверситета имени Огарева.
Кстати, слушателями спецпрограммы стали те, чья работа на ЧМ связана с международными вопросами. Основная цель занятий — обучение деловому английскому. Обучение закончится непосредственно перед мундиалем.
Фото: mrsu.ru
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