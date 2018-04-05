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Десятиклассники из Бибирева показали высокие результаты в оказании первой доврачебной помощи
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Десятиклассники из Бибирева показали высокие результаты в оказании первой доврачебной помощи 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Учащиеся десятого предпрофильного медицинского класса школы № 1413 показали высокие результаты в первом туре городского соревнования «Первая помощь». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-На первом подготовительном этапе учащиеся 10 класса нашей школы посетили мастер-классы педагогических работников предпрофессиональных медицинских классов по оказанию первой помощи, познакомились с алгоритмом действий в экстренных ситуациях, — рассказали в администрации школы.
Старшеклассники отрабатывали практические действия в рамках ситуационных заданий по следующим направлениям: освобождение верхних дыхательных путей, сердечно-лёгочная реанимация.
Отметим, что на втором дистанционном этапе ребята должны будут выполнить теоретические задания в электронной форме.
(вт)
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