Десятиклассники из Бибирева показали высокие результаты в оказании первой доврачебной помощи

Учащиеся десятого предпрофильного медицинского класса школы № 1413 показали высокие результаты в первом туре городского соревнования «Первая помощь». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-На первом подготовительном этапе учащиеся 10 класса нашей школы посетили мастер-классы педагогических работников предпрофессиональных медицинских классов по оказанию первой помощи, познакомились с алгоритмом действий в экстренных ситуациях, — рассказали в администрации школы.

Старшеклассники отрабатывали практические действия в рамках ситуационных заданий по следующим направлениям: освобождение верхних дыхательных путей, сердечно-лёгочная реанимация.

Отметим, что на втором дистанционном этапе ребята должны будут выполнить теоретические задания в электронной форме.

(вт)