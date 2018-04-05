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Ученики одной из школ Южнопортового вспомнили подвиг Юрия Данилина
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Ученики одной из школ Южнопортового вспомнили подвиг Юрия Данилина 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Учащиеся 8 «Б» класса школы № 1274 имени Владимира Маяковского в честь Дня памяти Героя России Юрия Данилина посетили Аллею Героев на Николо-Архангельском кладбище, вспомнив подвиг настоящего человека. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— После возложения цветов на могилу, ребята провели традиционную весеннюю волонтерскую акцию «Посильная помощь по благоустройству мест захоронений Героев России», — отметили в администрации.
Напомним, что школа расположена по адресу: 1-я Дубровская улица, дом 16. (вт)
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