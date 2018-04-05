В школе на Поликарпова провели урок, посвященный Юрию Гагарину

В рамках празднования Дня космонавтики в школе № 1288 на Поликарпова, 3а прошел урок мужества «Знаете, каким он парнем был!», посвященный Юрию Гагарину

— 12 апреля 1961 года для нашей страны стал по-настоящему звездным. Был осуществлен первый полет человека в космическое пространство. Первым космонавтом Земли стал летчик-испытатель, старший лейтенант Юрий Гагарин. Он стал символом единства мира и народов, — отметил представитель школы.

На уроке мужества ребята посмотрели фильм «Юрий Гагарин», а также приняли участие в викторине «Что мы возьмем в полет на космический корабль». (то)