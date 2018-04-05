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Ученики образовательного комплекса «Школа №2122» стали участниками окружного слета «Юнармии»
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Ученики образовательного комплекса «Школа №2122» стали участниками окружного слета «Юнармии» 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальный сайт школы №2122
Ученики школы №2122 из кадетского класса площадки «Остафьевская» 3 апреля приняли участие в первой школе актива Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» в Новой Москве. Об этом сообщили на официальном сайте образовательного комплекса.
Мероприятие патриотической направленности прошло в школе №2083 поселения Рязановское. Ученики приняли участие в тренингах по выявлению лидерских качеств, побывали на занятиях для волонтеров и познакомились с другими методами командной работы.
Второй окружной слет пройдет в Щербинке на базе школы №2122. Там соберутся все «юнармейцы» Троицкого и Новомосковского административных округов.
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