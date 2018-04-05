Ученики образовательного комплекса «Школа №2122» стали участниками окружного слета «Юнармии»

Фото: официальный сайт школы №2122

Ученики школы №2122 из кадетского класса площадки «Остафьевская» 3 апреля приняли участие в первой школе актива Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» в Новой Москве . Об этом сообщили на официальном сайте образовательного комплекса.

Мероприятие патриотической направленности прошло в школе №2083 поселения Рязановское. Ученики приняли участие в тренингах по выявлению лидерских качеств, побывали на занятиях для волонтеров и познакомились с другими методами командной работы.

Второй окружной слет пройдет в Щербинке на базе школы №2122. Там соберутся все «юнармейцы» Троицкого и Новомосковского административных округов.