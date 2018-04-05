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День открытых дверей проведет Детская школа искусств «Измайлово»
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День открытых дверей проведет Детская школа искусств «Измайлово» 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Во всех музыкальных школах ДШИ «Измайлово» 7 апреля состоятся концерты, консультации и другие мероприятия для жителей Восточного округа.
Гостей структурного подразделения «Детская музыкальная школа им. Рахманинова» (ул. 5-я Парковая, д. 21А) с 13 до 16 часов ждет концерт учащихся и знакомство с учебным заведением, консультации преподавателей по фортепиано, народным, струнным и духовым инструментам.
В Детской музыкальной школе №68 Р. К. Щедрина (Сиреневый бульвар, д. 4Д) кроме концертов учеников и консультаций преподавателей состоятся еще и мастер-классы, и открытые уроки. Дети будут осваивать синтезатор, фортепиано, скрипку и другие инструменты. Мероприятия пройдут с 10 до 16 часов.
Отметим, что дни открытых дверей пройдут 7 марта и в структурных подразделениях, расположенных в районах Восточное Измайлово, Восточный (в том числе в поселке Акулово), Соколиная гора. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.
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