На Синявинской провели учебную эвакуацию

На базе «Школы Перспектива» в минувшую среду, 4 апреля, была проведена учебная эвакуация.

— Одной из самых важных задач педагогического состава образовательного учреждения является предупреждение и предотвращение пожара. Но если пожар возник — главным мероприятием становится безопасная эвакуация людей из здания. От подготовленности персонала и точности их действий при проведении эвакуации зависят жизни людей, — отметил представитель администрации школы. — В свою очередь учебная эвакуация — это одно из очень важных, ответственных и сложных мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной безопасности в образовательном учреждении.

Обучающиеся и сотрудники получили практическую инструкцию по поведению при различных чрезвычайных ситуациях. (то)