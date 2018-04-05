Ещё
Природными синоптиками стали богородские школьники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Природными синоптиками стали богородские школьники 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Ученики школы №386 приняли участие в городской олимпиаде «Зеленый калейдоскоп».
В первые дни апреля старшеклассники школы №386 района Богородское вместе со своим учителем биологии Евгенией Сибиряковой приняли участие в межрайонном этапе ХХХIII городской «Зеленой» олимпиады юных экологов и натуралистов общеобразовательных школ межрайонного совета директоров №11. Олимпиада проходила во Дворце творчества детей и молодежи «Преображенский».
Богородские экологи и натуралисты выполнили практические задания в Черкизовском парке, а также приняли участие в теоретической эстафете. Здесь им предстояло рассказать об удивительном предсказателе погоды — зеленом кузнечике, которые своим «треском» предвещают ясную погоду.
Школьники справились со всеми заданиями, отметив, что «Зеленая» олимпиада еще раз напомнила и дала ясно понять, что природа таит в себе неисчерпаемый источник знаний, добра, света и очень нуждается в защите и охране человеком.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Семимильными шагами идут к математике богородские школьники Богородские школьники побывали на военных сборах Робот-автомобиль создали школьники из Богородского
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус20
Юлия Скрипаль заговорила391
В России введут новую меру пресечения99
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма116
«Крым захватим танками»368
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение