Природными синоптиками стали богородские школьники

Ученики школы №386 приняли участие в городской олимпиаде «Зеленый калейдоскоп».

В первые дни апреля старшеклассники школы №386 района Богородское вместе со своим учителем биологии Евгенией Сибиряковой приняли участие в межрайонном этапе ХХХIII городской «Зеленой» олимпиады юных экологов и натуралистов общеобразовательных школ межрайонного совета директоров №11. Олимпиада проходила во Дворце творчества детей и молодежи «Преображенский».

Богородские экологи и натуралисты выполнили практические задания в Черкизовском парке, а также приняли участие в теоретической эстафете. Здесь им предстояло рассказать об удивительном предсказателе погоды — зеленом кузнечике, которые своим «треском» предвещают ясную погоду.

Школьники справились со всеми заданиями, отметив, что «Зеленая» олимпиада еще раз напомнила и дала ясно понять, что природа таит в себе неисчерпаемый источник знаний, добра, света и очень нуждается в защите и охране человеком.