Жители Молжаниновского проверят свои знания по русскому языку

Ежегодная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» пройдет в субботу, 14 апреля. Принять участие в ней может каждый желающий вне зависимости от возраста, национальности и места проживания.

Диктант в России будут писать на базе школ и библиотек, в парках, вагонах метро и других интересных местах — всего по стране и миру будет открыто боле трех тысяч площадок. В Молжаниновском проверить свою грамотность можно будет на базе «Школы Перспектива». Площадка откроется на Синявинской, 11А.

— Текст прочтет учитель русского языка и литературы Елена Мицкевич, — отметили в администрации школы.

Проверить свои знания по русского языку можно будет и в международном аэропорту «Шереметьево»

Для участия требуется предварительная регистрация на сайте www.totaldict.ru. Впоследствии здесь же можно будет узнать свою оценку.

Начало в 14.00. (то)