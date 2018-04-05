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Жители Молжаниновского проверят свои знания по русскому языку
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Жители Молжаниновского проверят свои знания по русскому языку 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Ежегодная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» пройдет в субботу, 14 апреля. Принять участие в ней может каждый желающий вне зависимости от возраста, национальности и места проживания.
Диктант в России будут писать на базе школ и библиотек, в парках, вагонах метро и других интересных местах — всего по стране и миру будет открыто боле трех тысяч площадок. В Молжаниновском проверить свою грамотность можно будет на базе «Школы Перспектива». Площадка откроется на Синявинской, 11А.
— Текст прочтет учитель русского языка и литературы Елена Мицкевич, — отметили в администрации школы.
Проверить свои знания по русского языку можно будет и в международном аэропорту «Шереметьево».
Для участия требуется предварительная регистрация на сайте www.totaldict.ru. Впоследствии здесь же можно будет узнать свою оценку.
Начало в 14.00. (то)
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